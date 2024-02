Krieg in der Ukraine 28 Tote bei Angriff auf von Russen besetzte Stadt Lyssytschansk

Selenskyj appellierte in einer Videobotschaft am Samstag erneut an den Westen, die Ukraine weiter in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion zu unterstützen. „Es ist absolut wichtig, die maximale Konsolidierung der freien Welt zu bewahren und alles Mögliche und Unmögliche zu tun, damit die Ukraine Russland Niederlagen zufügen kann“, sagte Selenskyj. Russland komme nur durch Niederlagen zur Einsicht, seinen Krieg zu beenden.