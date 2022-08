Lage in der Ukraine : Der Krieg steckt fest in Phase drei

Foto: dpa/Evgeniy Maloletka Infos Krieg in der Ukraine - das ist seit dem 24. Februar geschehen

Analyse Düsseldorf/Kiew Ein ums andere Mal überraschte der ukrainische Widerstand Experten und Beobachter. Unter anderem die allgemeine Wehrpflicht hat das Land vorerst gerettet. Inzwischen wird teils wieder wie im Ersten Weltkrieg gekämpft.

Ukrainische Rekruten trainieren mit Holzgewehren, Frauen mixen auf dem Küchentisch Brandsätze, alte Männer bewachen Straßenkreuzungen mit Jagdflinten – diese Bilder eines verzweifelt um seine Freiheit kämpfenden Volkes spiegelt nicht die ganze Realität dieses Krieges. Die ukrainische Armee war mit rund 260.000 Mann die größte in Europa und hatte zudem nach dem Überfall auf die Krim acht Jahre Zeit, sich auf die Abwehr eines russischen Angriffs vorzubereiten. Ganz so wehr- und ahnungslos war das Land also nicht, als die Invasion vor einem halben Jahr tatsächlich begann.

Es war neben dem beeindruckenden Freiheitswillen der Bevölkerung die allgemeine Wehrpflicht, die die Ukraine zunächst gerettet hat. Rund eine Million ausgebildeter Reservisten waren – zumindest auf dem Papier – wieder zu mobilisieren, während Moskau den Einsatz von Wehrpflichtigen aus Angst vor Protesten bis heute scheut und den Krieg als „begrenzte Militäroperation“ verharmlost. So war der Kräfteansatz der Aggressoren von Anfang an zu schwach, was westliche Militärexperten zunächst wunderte. Es gab auch Rätsel auf, warum die Russen den Westen der Ukraine nicht gegen den Nachschub aus Nachbarländern abriegelten. Aber offenbar fehlten dazu die nötigen Soldaten.

Ein Angreifer sollte militärischen Grundsätzen zufolge personell und materiell mindestens dreifach überlegen sein. Zu Kriegsbeginn standen jedoch rund 190.000 russische Soldaten und 30.000 Separatisten-Kämpfer grob 200.000 Mann der ukrainischen Armee gegenüber, dazu einer unbekannten höheren Zahl Reservisten. Die Analysten waren dann noch mehr verblüfft über die Schwächen der russischen Truppen: Die Soldaten wurden dilettantisch geführt und waren nicht informiert worden, dass sie Gefechte erwarten würden; die Koordination des Heeres mit der Luftwaffe klappte nicht; das Material war teils veraltet, Fahrzeuge erwiesen sich als miserabel gewartet.

Der Krieg zerfiel in drei Phasen: den gescheiterten Versuch, auch von Belarus aus schnell Kiew zu erobern, um die Regierung zu stürzen, die folgende russische Umgruppierung in Richtung der bereits besetzten Gebiete um Donezk und Luhansk sowie zuletzt einen offenbar weitgehend festgefahrenen Stellungskrieg im Südosten der Ukraine.

In Phase eins erwarteten manche Beobachter eine schnelle Kapitulation. Sie schätzten aber falsch ein, dass die Verteidiger früher zur Sowjetunion gehörten und deshalb wussten, wie ihre früheren Verbündeten vorgehen. So ist offenbar das gesamte 331. Fallschirmjägerregiment vor Kiew vernichtet worden, das den Flughafen Hostomel erstürmen sollte. Die Ukrainer bekämpften zunächst die ersten Kräfte, die mit Hubschraubern landeten. Als große Transportflugzeuge folgten, blockierten sie die einzige Landebahn und schossen mit Artillerie auf das Flugfeld, sodass die Hauptkräfte abdrehen mussten – wahrscheinlich der entscheidende Wendepunkt, weil damit der Handstreich auf Kiew gescheitert war.

Ein Blick auf die Landkarte hatte schon 2014 vermuten lassen, wie das russische Militär später vorgehen würde: mit einem Vorstoß über Mariupol, um die Halbinsel mit einer Landverbindung an Russland anzuschließen, weiter über Cherson und Odessa bis nach Moldau, wo im Landesteil Transnistrien bereits seit Jahren russische Truppen stationiert sind. Aber auch dieser Angriff stockt. Und nach der spektakulären Versenkung des Flaggschiffs „Moskwa“ blieb die befürchtete Seelandung bei Odessa aus. In Phase drei wechselten beide Parteien teils in Kampfformen wie im Ersten Weltkrieg: in einen zähen Stellungskrieg aus Bunkern und Gräben heraus, mit einem vernichtenden Trommelfeuer, das jedem Angriff vorausgeht.

Neu dagegen ist, dass die Nato genaue Aufklärungsergebnisse weitergeben kann. Die Ukrainer nutzen außerdem die Daten ziviler Satellitenbetreiber und erhalten Informationen von Einwohnern in den besetzten Gebieten. Durch die vom Westen gelieferten moderneren Geschütze, Raketenwerfer und Panzerhaubitzen können sie feindliche Führungsstäbe, Nachschublager und Brücken präzise bekämpfen. Das, so westliche Geheimdienste, habe unter anderem dazu geführt, dass den Russen die Munition ausgehe.