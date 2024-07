Geheimdienstchef Budanow „Es gab Mordpläne gegen Putin, aber sie waren erfolglos“

Budanow goss weiter Öl ins Feuer mit der Aussage, Putin sei in der russischen Elite nicht mehr die von allen anerkannte Kompromissfigur. Weil er aber seit mehr als 20 Jahren an der Macht sei, hätten die Russen Angst, ihn zu verlieren. Deshalb erwarte er nach einem Ableben Putins Ähnliches wie nach dem Tod des Sowjetdiktators Josef Stalin 1953. Für Menschen in der Sowjetunion sei damals „ihre ganze Welt zusammengebrochen, sie wussten nicht, wie sie weiterleben sollten“, sagte der Leiter des Militärgeheimdienstes.