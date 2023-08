Krieg in der Ukraine Ukrainisches Spezialkommando führt Einsatz auf der Krim aus

Der ukrainische Einsatz auf der Halbinsel erfolgte in der Nacht zum Unabhängigkeitstag des Landes. Die Ukraine hatte am 24. August 1991 im Zuge des Zusammenbruchs der Sowjetunion ihre Unabhängigkeit erklärt. Am 24. Februar 2022, exakt ein halbes Jahr vor dem Unabhängigkeitstag, begann Russland seinen Angriffskrieg gegen das Nachbarland.