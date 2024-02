Tausende Tote, Millionen Flüchtlinge Schreckliche Bilanz des zweiten Kriegsjahres in der Ukraine

Laut dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj ist die Situation an der Front nach fast zwei Kriegsjahren aktuell kritisch. „Die Lage ist an mehreren Punkten der Frontlinie extrem schwierig, wo die russischen Truppen ein Maximum an Reserven konzentriert haben“, sagte Selenskyj. Moskaus Streitkräfte befinden sich derzeit im Süden und im Osten der Ukraine in der Offensive und haben die Ukraine unter anderem zu einem überhasteten Rückzug aus der Stadt Awdijiwka in der Ostukraine gezwungen. Es ist der größte symbolische Triumph für die russische Armee seit dem Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive im vergangenen Sommer - und ihr bedeutendster Geländegewinn seit der Einnahme der Stadt Bachmut im Mai 2023.