Moskau droht Ukraine hofft auf Panzer und Luftabwehr

Selenskyj hatte schon in der Nacht zum Donnerstag gesagt: „Diese Woche haben wir einen bedeutenden Fortschritt in der Frage der Flugabwehr gemacht.“ Details nannte er nicht. Doch hatten US-Medien berichtet, Washington erwäge eine Lieferung des Patriot-Flugabwehrsystems an Kiew - was militärisch große Bedeutung haben könnte. Denn einerseits könnten die Infrastruktur und Bevölkerungszentren in der Ukraine besser gegen zerstörerische russische Luftangriffe geschützt werden, während sich andererseits die Bewegungsfreiheit der ukrainischen Streitkräfte am Boden vergrößert.