„75 weitere von unseren Leuten sind in die Ukraine zurückgekehrt“, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag in Online-Netzwerken. „Nach einem langen Verhandlungsprozess wurden 75 russische Soldaten, aus dem vom Kiewer Regime kontrollierten Territorium zurückgebracht“, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.