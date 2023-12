Krieg in der Ukraine ZDF-Team bei Raketenangriff auf Hotel in Charkiw getroffen

Das siebenköpfige Team um ZDF-Reporterin Alica Jung habe sich in dem Hotel befunden, als die Rakete in dem Gebäude einschlug, erklärte der Sender in Mainz. ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten sprach von einem „weiteren Angriff Russlands auf die freie Presse“. Das ZDF werde „weiterhin über den Krieg gegen die ukrainische Zivilbevölkerung berichten“. ZDF-Reporterin Alica Jung erklärte: „Es zeigt sich, dass es keinen sicheren Ort in der Ukraine mehr gibt.“