Krieg in der Ukraine Fünf Tote bei russischen Angriffen auf Cherson

Unterdessen meldete Russland, feindliche Drohnen über der illegal annektierten ukrainischen Halbinsel Krim und drei russischen Regionen abgefangen zu haben. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, in der Nacht zum Donnerstag seien von Luftverteidigungssystemen 22 Drohnen ausgeschaltet worden - 19 über der Krim und drei in den in der Nähe der Ukraine liegenden Regionen Kursk, Belgorod und Orjol.