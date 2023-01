Russicher Angriffskrieg Elf Tote bei Luftangriffen auf den Süden der Ukraine

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte dem Sender Sky am Donnerstag, die Verbündeten konzentrierten sich darauf, schnell zu liefern. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sagte, die Ausbildung ukrainischer Soldaten am Schützenpanzer Marder solle noch im Januar in Deutschland beginnen. Kurz darauf solle auch das Training am Kampfpanzer Leopard 2 beginnen. Er erwarte, dass eine erste Kompanie Leopard-Panzer Ende März oder Anfang April in der Ukraine sei. Ein genaues Datum könne er nicht nennen.