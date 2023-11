„Sühne durch Blut“ Berüchtigter Mörder nach Einsatz in Ukraine wieder auf freiem Fuß in Russland

Russische Straftäter machen nach den Worten von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow ihre Verbrechen durch den Kampfeinsatz in der Ukraine wieder gut. „Wer verurteilt wurde, auch für schwere Verbrechen, sühnt mit seinem Blut auf dem Schlachtfeld für seine Tat“, sagte Peskow am Freitag in Moskau vor Journalisten. Der Kreml-Sprecher ging mit seiner Aussage auf russische Medienberichte ein, denen zufolge ein wegen des brutalen Mordes an seiner Ex-Freundin verurteilter Mann nach dem Kampfeinsatz in der Ukraine aus der Haft entlassen wurde.