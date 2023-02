Kreml-Verlautbarung zum Ukraine-Krieg Kriegsziele haben für Russland Vorrang vor Verhandlungen

Putin hatte vor etwas über einem Jahr den Angriff auf das Nachbarland befohlen. Seit Monaten versuchen ukrainische Truppen in einer verlustreichen Schlacht, vorrückende Russen bei der strategisch wichtigen Stadt Bachmut im Donbass in der Ostukraine abzuwehren. Die Lage dort werde immer schwieriger, erklärten der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar in der Nacht zum Dienstag. In Bachmut lebten vor Beginn des Kriegs mehr als 70 000 Menschen, heute nur noch wenige Tausend.