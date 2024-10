Friedensdemo in Berlin Waffenhilfe für angegriffene Länder bleibt richtig

In Berlin haben am Donnerstag, dem Tag der Deutschen Einheit, Tausende Menschen für Frieden, für ein Ende der Gewalt im Nahen Osten und in der Ukraine demonstriert. Das ist ein richtiges und wichtiges Signal an diesem besonderen Tag, an dem Deutschland die friedliche Wiedervereinigung im Jahr 1990 feiert. „Nie wieder Krieg“ lautete die Kernbotschaft der größten Protestzüge in der Hauptstadt.