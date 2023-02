Russlands Krieg in der Ukraine Menschen sind für Putin nur Material

Seit einem Jahr tobt nun der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Höchste Zeit, in den aufgeheizten Debatten um Panzerlieferungen und Atomwaffendrohungen einmal innezuhalten und an die Opfer zu erinnern. An Zehntausende tote Soldaten auf beiden Seiten, an Verstümmelte und Vergewaltigte, an gefolterte und ermordete Zivilisten, an Verschleppte, Vertriebene und Geflüchtete. An das Leid vor allem der Menschen in der Ukraine, die mit der permanenten Angst vor Raketeneinschlägen leben müssen.