Klinikchefin im umkämpften Cherson „Es war eine Tortur für die uns anvertrauten Menschen“

„Anfang März übernahmen dann die russischen Truppen die Stadt. Auch bei uns im Krankenhaus tauchten bald bewaffnete Soldaten auf“, berichtet Alla Malaytska. „Vom Prinzip her haben sie sich einfach nicht um uns gekümmert. Die Gehälter kamen weiter aus der Ukraine, Medikamente lieferten uns Freiwillige aus dem unbesetzten Gebiet. Wirklich mutige Menschen. Sie konnten nach Absprachen die Frontlinie passieren. So konnten sie uns die Medikamente bringen. Das ging bis in den Mai so. Es gab viele Schikanen von russischer Seite, aber sie ließen es zumindest zu.“ Dann versiegte diese Quelle, die russischen Streitkräfte erlaubten keine Passage mehr. Der erste schwere Vorfall unter der Besatzung ließ nicht lange auf sich warten. Nahe dem Krankenhaus nutzte die russische Armee ein Gebäude für ihre Kommandostrukturen, das einen Treffer von der ukrainischen Armee bekam. Ein Pfleger machte aus der Abteilung für Schlaganfallpatienten ein Foto davon und postete es auf einem Telegram-Kanal. Kurz darauf seien acht schwer bewaffnete Soldaten in das Krankenhaus gestürmt, berichtet die 56-Jährige. „Sie polterten in die Abteilung, zwangen die Schlaganfall-Patienten, ihre Mobiltelefone zu zeigen. Das waren Menschen, die kaum reden konnten, schwer gelähmt, bettlägerig. Keiner wäre in der Lage gewesen, das Foto zu machen. Es war ein Schock für uns alle.“ Die Ärztin wurde gezwungen, den Dienstplan offenzulegen, der „Fotograf“ wurde verhaftet.