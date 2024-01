Patriot-Systeme eliminieren „unbesiegbare Waffe“ Ukraine meldet Abschuss von zehn russischen Kinschal-Raketen

Unterdessen hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine vorgeworfen. „Mit jeder Rakete zeigt Putin, dass er die Ukraine vernichten will“, schrieb Baerbock am Dienstag im Kurzbotschaftendienst X (vormals Twitter). Mit den von Deutschland gelieferten Flugabwehrsystemen Patriot und Iris-T würden „jeden Tag Menschenleben gerettet“. Deutschland werde seine Unterstützung fortsetzen, beteuerte die Außenministerin. „Wir stehen an der Seite der Menschen in der Ukraine, solange sie uns brauchen.“