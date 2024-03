Krieg in der Ukraine Ukraine entlässt Wehrdienstleistende von der Front in die Reserve

Die Ukraine entlässt die schon vor Beginn des russischen Angriffskrieges eingezogenen Wehrdienstleistenden nach mehr als zwei Jahren Fronteinsatz in diesem Frühjahr aus den Streitkräften. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnete dazu einen Erlass, nach dem die Soldaten im April bis Mai in die Reserve entlassen werden können. In dem bereits am Donnerstagabend in Kiew veröffentlichten Dekret wurden keine Zahlen genannt, wie viele Soldaten das betrifft. Ihr Wehrdienst war wegen des Beginns des russischen Angriffskrieges am 24. Februar 2022 verlängert worden. Seit langem fordern auch Angehörige, dass die Rekruten eine Kampfpause erhalten.