Krieg in der Ukraine Ukraine drängt auf mehr Patriot-Systeme von Partnerstaaten

Wegen fast täglicher russischer Raketenangriffe hat die Ukraine ihre Verbündeten erneut zur Lieferung weiterer Patriot-Flugabwehrsysteme aufgefordert. „Patriots müssen jetzt hier stationiert werden, in der Ukraine, um reale Menschenleben zu schützen und nicht an Orten bleiben, an denen die Raketengefahr gleich null ist“, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.