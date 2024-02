Krieg in der Ukraine Frankreich präzisiert – Keine Pläne für Kampftruppen in der Ukraine

„Wir müssen neue Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine in Betracht ziehen“, sagte Stephane Sejourne am Dienstag vor Parlamentariern. Diese müssten sehr spezifischen Bedürfnissen entsprechen: „Ich denke dabei insbesondere an die Minenräumung, die Cyberabwehr, die Herstellung von Waffen vor Ort, auf ukrainischem Territorium. Einige Aufgaben könnten eine Präsenz auf ukrainischem Territorium erfordern, ohne die Schwelle zum Kampf zu überschreiten.“