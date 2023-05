Karlspreis 2023 Aachen wartet auf Selenskyj

Die Stimmung in Aachen ist gelöst und gleicht in Teilen der auf einem Volksfest. Es geht entspannt zu in den Gassen rund um das Rathaus. Auch die vielen Polizisten, die an ziemlich jeder Straßenecke stehen, stören das Bild kaum. Die Innenstadt rund um den markanten Dom ist bereits zur Mittagszeit gut gefüllt; Menschen sitzen draußen an den Tischen vor den Cafés, trinken Kaffee, essen Eis – genießen die Sonne. Viele sind gekommen, um einen Blick auf den ukrainischen Ministerpräsidenten zu erhaschen, der im Rathaus den Karlspreis erhält. „Das ist schon aufregend“, meint Maja, die in Aachen an der RWTH studiert und am Dom an einer Mauer gelehnt steht. „Ich hätte nicht gedacht, dass er tatsächlich kommt. Jetzt will ich ihn auch sehen“, sagt sie.