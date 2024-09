Karl von Habsburg „Ich glaube nicht, dass Deutschland ein verlässlicher Partner ist“

von Habsburg In der Ukraine kommt noch viel mehr dazu. Die West-Ukraine war, wenn man so will, für lange Zeit österreichisches Kernland. Vor allem dort wird Erzherzog Wilhelm in besonderer Weise verehrt, weil er sich für einen eigenen ukrainischen Staat eingesetzt hat. Die Nation orientiert sich in ihrem Selbstverständnis an seinem Vorbild bis heute. Das Gedenken an ihn hat mich schon früh bei meinen ersten Reisen in die Ukraine zusammen mit meinem Vater zu diesem Engagement gebracht. Dazu gehört auch, dass ich in der Ukraine mit den Radiostationen tätig wurde und viele persönliche Beziehungen aufgebaut und Freunde gewonnen habe.