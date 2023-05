Rede vor dem Europäischen Parlament Kanzler Scholz prangert „Machtgehabe“ von Putin an

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Putin am Jahrestag des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland „Machtgehabe“ vorgeworfen. Die Zukunft gehöre „nicht den Revisionisten, die vom nationalen Ruhm träumen und nach imperialer Macht lechzen“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in einer Rede im Europäischen Parlament. Die Vergangenheit werde nicht über die Zukunft triumphieren.