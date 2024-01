Krieg in der Ukraine Biden drängt Kongress zu Kompromiss-Deal für Ukraine-Hilfe

In einem Brief an seine Kollegen im Repräsentantenhaus stellte sich der republikanische Vorsitzende der Kammer, Mike Johnson, am Freitag hinter Hardliner in seiner Fraktion, die den Kompromissvorschlag versenken wollen. Der Entwurf werde bereits „bei seiner Ankunft im (Repräsentanten)haus tot“ sein, falls die Gerüchte über dessen Inhalt wahr seien, schrieb Johnson.