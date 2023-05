Weil Moskau Munition zugesagt hat Söldnerchef deutet Verbleib von Wagner in Bachmut an

Während Prigoschin in der Vergangenheit bereits mehrmals den Abzug seiner Kämpfer angedroht hatte, waren die emotionale Wortwahl und die direkte Kritik an einzelnen Militärführern in der am Freitag veröffentlichten Videobotschaft beispiellos. Den Wagner-Kämpfern drohe „mangels Munition“ ein „sinnloser Tod“, erklärte Prigoschin. „Am 10. Mai 2023 werden wir unsere Stellungen in Bachmut an Einheiten des Verteidigungsministeriums übergeben und Wagner-Einheiten zurückziehen müssen, um unsere Wunden zu lecken.“