Was wird aus den Wagner-Söldnern? Der Kreml, der Koch und der Tod

Ob Wagner-Söldner bei ihren weltweiten Einsätzen nun noch brutaler agieren werden, jetzt, da ihr Befehlshaber Prigoschin nicht mehr unter ihnen ist, und sie sich möglicherweise ganz dem freien Spiel der Kräfte hingeben, ist eine Frage, die aktuell niemand sicher beantworten kann. Wagner-Kämpfer agieren auf Bitten oder auf Einladung, wie es so schön heißt, der jeweiligen Regierungen in Mali, in Niger, im Tschad, in Sudan, in der Zentralafrikanischen Republik oder seit Jahren auch in Libyen. Nur was wird aus ihnen? Von wem bekommen sie künftig ihre Befehle?