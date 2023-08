Unbestätigtes Video Wagner-Gruppe streut Hinweis auf Prigoschins Aufenthaltsort

In einem am Montag veröffentlichten Video, dessen Aufnahmeort und -Zeitpunkt unklar ist, wirbt Prigoschin um Rekruten für seine Söldner-Gruppe und erklärt, Wagner werde „die gestellten Aufgaben erfüllen“. Der rund 40 Sekunden lange Clip zeigt Prigoschin in Tarnkleidung und mit Gewehr in der Hand in einem Wüstengebiet. Unabhängig überprüft werden konnte der Aufnahmeort zunächst nicht, ebensowenig der Aufnahmezeitpunkt und die Echtheit des Videos.