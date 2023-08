Söldnerführer Prigoschin nach Flugzeugabsturz für tot erklärt Wie ein Bekennerschreiben aus Moskau

Vieles ist noch unklar am mutmaßlichen Tod des Söldnertruppen-Chefs Jewgeni Prigoschin, doch gerade das ist typisch für das System Putin: Auf den Tag genau zwei Monate nach dem kurzen Aufstand von Prigoschins Kämpfern gegen die Militärführung in Moskau stürzt ein Flugzeug ab, auf dessen Passagierliste Prigoschins Name steht. Das ähnelt einem Bekennerschreiben aus Moskau. Der Wagner-Chef hat mit seinem wilden Zug Richtung Kreml den dortigen Herrscher schwach und ängstlich erscheinen lassen. So etwas vergibt Putin nicht. Dass er Rache nehmen würde, haben Experten erwartet, nur dass es so schnell gehen würde, hat viele überrascht.