Chef von russischer Söldnergruppe Prigoschin droht Verrätern mit „Wagners Vorschlaghammer“

„Youtube ist eine Informationspest unserer Zeit“, sagte Prigoschin. Bisher sei der Dienst in Russland - anders als etwa Twitter, Instagram und Facebook - nicht blockiert, „weil in der Präsidentenadministration eine große Zahl an Menschen arbeitet, die nur an eins denkt - dass Russland baldigst den Krieg verlieren möge“. Diese Leute seien die „Verräter ihres Volkes und ihres Landes“, auf sie warte in Zukunft „Wagners Vorschlaghammer“, sagte Prigoschin.