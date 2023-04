Wiederaufbau des größten Flugzeugs aller Zeiten Antonow An-225: Der Traum lebt

Ob der Wiederaufbau jemals fertiggestellt wird, steht in den Sternen. Angelaufen aber ist das Projekt bereits: Spenden fließen etwa von den Flugzeug-Fans aus aller Welt, die eine virtuelle An-225 für den „Microsoft Flight Simulator“ kaufen. Und täglich werden mehr brauchbare Elemente des Wracks identifiziert, demontiert und katalogisiert, die einst integraler Teil des Neubaus sein sollen wie bei der Dresdner Frauenkirche. Es geht um Resilienz, Ehrgeiz, Hoffnung – darum, den Traum am Leben zu erhalten. Der Ingenieur Valentyn Kostiyanow, der die „Mriya“ in den Achtzigerjahren mit gebaut hatte, sagt: „Sie können jeden in der Ukraine fragen; selbst ein zweijähriges Kind wäre dafür.“