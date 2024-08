Nach ukrainischem Vorstoß Gouverneur spricht von 120.000 Evakuierten im Gebiet Kursk

Wegen des ukrainischen Vorstoßes in das russische Gebiet Kursk sind nach Behördenangaben etwa 120.000 Menschen evakuiert worden. Weitere 60.000 Menschen hielten sich noch in den Landkreisen auf, die zur Sicherheit geräumt werden müssen, sagte der kommissarische Gouverneur von Kursk, Alexej Smirnow, in einer Beratung mit Präsident Wladimir Putin. Er nannte weitere Zahlen, die das Ausmaß der seit sieben Tagen laufenden Offensive der Ukraine verdeutlichen: 28 Ortschaften seien in ukrainischer Hand, der Aufenthaltsort von etwa 2.000 Personen sei unklar.