Krieg in der Ukraine Google Maps zeigt auf neuen Karten Zerstörungen in Mariupol

Auch das Asow-Stahlwerk, in dem ukrainische Kämpfer im vergangenen Frühjahr lange ausharrten, ist nach den Satellitenbildern offenbar stark in Mitleidenschaft gezogen. In anderen Teilen Mariupols sind ebenfalls immer wieder Häuser zu erkennen, denen wohl Dächer fehlen oder die getroffen wurden. Derzeit befindet sich Mariupol unter russischer Kontrolle.