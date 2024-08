Nach Einfall ukrainischer Truppen Gefechte und Evakuierungen in russischer Region Kursk dauern an

Nach dem Einfall ukrainischer Truppen wird im russischen Grenzgebiet Kursk weiter gekämpft. Die Gefechte dauerten am Sonntag den sechsten Tag in Folge an. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, in der Nacht seien über Kursk sowie den Regionen Woronesch, Belgorod, Brjansk und Orjol 35 Drohnen abgefangen worden. Der Gouverneur von Kursk teilte mit, 15 Menschen seien verletzt worden, als eine von der russischen Luftabwehr abgefangene ukrainische Rakete auf ein Wohnhaus gestürzt sei.