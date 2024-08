Agentenpaar äußert sich nach Gefangenenaustausch „Als ich die Ehrengarde sah, musste ich weinen“

Gemeinsam mit ihrem Mann Artiom lebte Dulzewa fünf Jahre lang als russische Spionin unter falschen Namen und mit falschem Pass in Slowenien. 2022 wurden beide verhaftet und in der vergangenen Woche wegen „Spionage und Dokumentenfälschung“ verurteilt. Kurz darauf wurde das Paar allerdings im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zwischen Russland und westlichen Staaten freigelassen und am vergangenen Donnerstag mit militärischen Ehren in Russland empfangen.