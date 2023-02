Vor G7-Gipfel Die USA wollen „umfassende“ neue Russland-Sanktionen verhängen

Die USA wollen am ersten Jahrestag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am Freitag neue „umfassende“ Sanktionen gegen Russland offiziell bekanntgeben. Dies kündigte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Donnerstag in Washington an. Die neuen Strafmaßnahmen zielten auf russische Schlüsselsektoren, die „Einnahmen für (Präsident Wladimir) Putin generieren“, sagte sie.