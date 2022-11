Abschlusserklärung des Gipfels : G20-Staaten verurteilen russischen Angriffskrieg

In ihrer Abschlusserklärung zum G20-Gipfel werden die G20-Staaten den russischen Angriffskrieg verurteilen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Nusa Dua Auf ihrem Gipfel auf der indonesischen Insel Bali wollen die meisten der 20 führenden Wirtschaftsnationen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf verurteilen. Dies teilte ein ranghoher US-Vertreter am Dienstag mit.

Kritisieren wollen die G20-Staaten in ihrer Abschlusserklärung zum Gipfel demnach auch die Folgen, die die russische Invasion für die globale Nahrungsmittel- und Energieversorgung hat. Unklar ist jedoch noch, wie viele der Wirtschaftsmächte sich hinter diesen Wortlaut im Entwurf stellen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP steht auch nicht fest, ob in der Erklärung klar von Krieg die Rede sein wird. Der Kreml bezeichnet sein Vorgehen in der Ukraine als eine „militärische Spezialoperation“.