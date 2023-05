Frühjahrsoffensive der Ukraine Optimismus in Kiew vs. Demut in Moskau – Ein trügerisches Stimmungsbild

Nach 14 Monaten Krieg scheint die Angst endgültig die Seiten gewechselt zu haben. Denn in Kiew herrscht großer Optimismus. „Unser Gegenschlag wird kommen, und er wird erfolgreich sein“, erklärt Präsident Wolodymyr Selenskyj. Verteidigungsminister Oleksij Resnikow scheint die Rückeroberung der russisch besetzten Gebiete im Osten und Süden des Landes bereits eingepreist zu haben. Am Sieg zweifelt er nicht. Im Anschluss müsse „ein internationales Tribunal die Kriegsverbrecher im Kreml aburteilen“. Das klingt, als wäre die bevorstehende Offensive ein Spaziergang durch die russischen Linien. In jedem Fall zeugen die Aussagen der ukrainischen Führung von einem schier grenzenlosen Vertrauen in die eigenen Kräfte.