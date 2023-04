Friedenspläne für die Ukraine Macrons waghalsiges Spiel mit China

Sodann hat der Westen eine Verpflichtung gegenüber Taiwan, der Musterdemokratie in Asien. Die darf er nicht einem bloßen Machtkalkül opfern, schon gar nicht, wenn andere Demokratien wie Südkorea und Japan dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden. Der Part Europas ist hier an der Seite seiner Verbündeten im Fernen Osten wie in Amerika. Und selbst wenn Macron die Großmachtpolitik der USA nicht passt, so ist sein Gewicht zu gering, als dass er sie außerhalb des Bündnisses verändern könnte. Der Westen kann sich nur behaupten, wenn er sich – wie jetzt in der Herausforderung des Ukraine-Kriegs – so eng wie möglich zusammenschließt und mit einer Zunge spricht. Bei allen Unterschieden im Detail.