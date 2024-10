„Ukraine hat Recht auf Selbstverteidigung“ Pfiffe für Ralf Stegner bei Friedensdemo in Berlin

Ralf Stegner hat sich gewappnet für diese Rede, genug Vorbereitungszeit hatte er. Umstritten war sein Auftritt bei einer sogenannten Friedensdemonstration am Donnerstag in Berlin schon lange im Vorfeld, seit Tagen schlägt ihm Kritik auch aus den eigenen Reihen der Sozialdemokratie entgegen. Nun steht Stegner am Rednerpult, das in eine Fahne mit einer Friedenstaube gehüllt ist. Lederjacke, roter Pulli, der SPD-Parteilinke ist erprobt im politischen Schlagabtausch. Doch als Stegner die Tatsache des russischen Angriffskriegs in der Ukraine benennt, wird er lautstark ausgebuht. Die Pfiffe gellen, als er sagt, dass der Krieg Tod und Zerstörung bringe und dass die Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung habe. Und die Pfiffe werden noch lauter, als er den Einsatz deutscher Luftabwehrwaffen verteidigt, weil dies Leben retten würde in der Ukraine.