Krieg in der Ukraine Frankreich liefert gepanzerte Fahrzeuge und Raketen an die Ukraine

Paris · So wie Kanzler Scholz in seinem zu Ostern veröffentlichten Video verspricht, weiter an der Seite der Ukraine zu stehen, so steht Frankreich an der Seite des von Aggressor Russland überfallenen Landes – und liefert dringend benötigtes Material.

31.03.2024 , 09:41 Uhr

Wolodymyr Selenskyj (l), Präsident der Ukraine, und Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, geben sich Ende Februar dieses Jahres im Elysee-Palast die Hand. (Archiv) Foto: dpa/Thibault Camus

Die Fahrzeuge vom Typ VAB seien für die Mobilität der Truppen unerlässlich, sagte Frankreichs Verteidigungsminister Sébastien Lecornu in einem am Samstagabend veröffentlichten Interview mit der Zeitung „La Tribune". „Wir sprechen von Hunderten von ihnen für 2024 und Anfang 2025." Frankreich ersetzt derzeit seine VAB-Flotte, die teilweise mehr als 40 Jahre alt ist, durch neue gepanzerte Griffon-Fahrzeuge. Die älteren Modelle seien jedoch noch einsatzbereit, sagte Lecornu. Daneben wird Paris Kiew den Angaben zufolge auch weitere Aster-30-Flugabwehrraketen für das Luftabwehrsystem SAMP/T liefern. Die Ukraine hat ihre Verbündeten gewarnt, dass sie dringend mehr finanzielle und militärische Hilfen braucht. In Washington wird ein weiteres Hilfspaket für die Ukraine in Höhe von 60 Milliarden Dollar (rund 55,6 Milliarden Euro) jedoch auf Geheiß des früheren US-Präsidenten Donald Trump, der im November erneut zur Wahl antreten will, von den oppositionellen Republikanern blockiert. Frankreich war in der Vergangenheit in die Kritik geraten, weil es im Vergleich zu Deutschland erheblich weniger Militärhilfe für die Ukraine geleistet hat.

(aku/AFP)