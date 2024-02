Zwei Jahre Krieg in der Ukraine Die bitteren Schicksale ukrainischer Familien – ein Stuhl bleibt leer

Larysa (31) und ihre 4-jährige Tochter Olha warten in ihrer Wohnung in Kiew, auf die Rückkehr ihres Mannes Mykola. Mykola, ein ukrainischer Soldat der 30. Mechanisierten Brigade, wurde während der Kämpfe an der Frontlinie in Ozarianivka, Region Donezk, am 2. November 2022 vermisst. Die ukrainischen Streitkräfte eroberten später die Stellungen zurück und fanden seine Panzerweste, sein Telefon und seinen Militärausweis. „Mein Mann wurde von den Wagner-Truppen gefangen genommen, aber ich weiß nichts über sein Schicksal oder seinen Verbleib“, sagte Larissa mit schwerer, ungewisser Stimme. „Am 22. Oktober 2022 hatten wir unser letztes Treffen. Er kam nach Kiew, um ein Auto an die Front zu fahren. An diesem Tag erzählte er mir, dass ein paar Tage zuvor einige Männer aus seiner Einheit gefangen genommen worden waren. Schweren Herzens bat ich ihn, mir den Standort seines Telefons mitzuteilen, worauf er antwortete, dass das keinen Sinn hätte. Und wo soll ich dann nach dir suchen? fragte ich scherzhaft. Es wird so sein, wie es sein wird, antwortete er ruhig, als hätte er sich bereits mit dem abgefunden, was in einer Woche auf ihn zukommen würde“, erzählte Larysa, als sie über ihre letzte Begegnung nachdachte.