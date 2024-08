F-16-Kampfjets für die Ukraine Angriff ist die beste Verteidigung

Wunderwaffen sind die Kampfflieger allerdings nicht. In direkten Luftschlachten sind sie den Russen unterlegen, auch über die gut gestaffelte Luftabwehr des Aggressor schaffen sie es nicht. Es wird sich zeigen, ob die F-16-Jets auch Ziele in Russland angreifen können. Das ist wichtig, um die Ukraine effektiver als bisher zu verteidigen. Denn der Krieg wird derzeit asymmetrisch geführt. Die Russen nehmen zumindest in der konventionellen Auseinandersetzung alle Optionen wahr, zerstören zentrale Infrastruktureinrichtungen, greifen zivile Ziele an und bombardieren die Städte. Die Ukraine darf nach dem Willen des Westens, der sie unterstützt, nur sehr begrenzt auf russischem Boden operieren. Zu groß ist die Sorge, der Konflikt könnte eskalieren.