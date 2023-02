Wegen Etatlochs Moskau will Milliarden Rubel von Unternehmen holen

Russland will seine Großunternehmen zur Kasse bitten und damit 300 Milliarden Rubel (rund 3,8 Mrd Euro) zusammenbekommen, sagte Russlands Finanzminister Anton Siluanow in einem am Freitag im Staatsfernsehen ausgestrahlten Interview. Verwirrung gab es zunächst allerdings über die Art der Abgabe.