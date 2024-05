Zweite Attacke in drei Wochen Erdölraffinerie in Südrussland nach ukrainischem Angriff außer Betrieb

Der Regionalbeamte Roman Sinjagowski schrieb im Onlinedienst Telegram: „In der Nacht fielen sechs Drohnen auf das Gebiet der Raffinerie in Sluwjansk-na-Kubani.

Die Anlage ist derzeit stillgelegt. Wir bewerten den Schaden“, zitierte die Nachrichtenagentur Interfax den Sicherheitschef der Raffinerie, Eduard Trutnew. Die Raffinerie in der Region Krasnodar östlich des Asowschen Meeres ist eine der größten in Südrussland.