Krieg in der Ukraine Ein Toter nach russischem Raketenangriff auf Wohnhaus in Ukraine

Das britische Verteidigungsministerium erklärte am Dienstag, russische Engpässe bei Artilleriemunition hätten sich vermutlich so sehr verschärft, dass Granaten an vielen Teilen der Front extrem stark rationiert würden. Der Mangel sei vermutlich ein Hauptgrund dafür, dass die russischen Streitkräfte in jüngster Zeit keine operativ bedeutende Offensive zustande gebracht hätten.