Kein Frieden in Sicht Ein Jahr russischer Angriffskrieg – und die Ukraine ist siegessicher

Die Führung in Peking legte am Freitag einen Plan vor, der vor allem eine rasche Verhandlungen fordert. „Dialog und Verhandlungen sind die einzig machbare Lösung für die Ukraine-Krise.“ Die häufigste Reaktion - auch auf ukrainischer Seite - auf das Zwölf-Punkte-Dokument war Skepsis. Es sei gut, dass Peking eigene Ideen vorgestellt habe, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner. Allerdings fehlten in dem Plan „wichtige Elemente“ wie etwa ein Rückzug russischer Truppen.