Geflüchtete aus der Ukraine in NRW Mehr Menschen in Jobs, mehr Kinder in der Schule

Schulen Mehr als 37.600 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine sind jetzt an den NRW-Schulen. Positive Entwicklung: Ende August standen mehr als 3000 junge Menschen auf Wartelisten für einen Schulplatz. Diese Zahl wurde nach und nach abgebaut. Zuletzt waren Ende Januar noch rund 670 Kinder unversorgt, weitere 350 warteten auf ihr Erstgespräch vor der Platzsuche. In den Schulen fehlt es aber dringlich an Personal und an Räumen. Gezielt wurden auch Lehrer aus der Ukraine gesucht, um der Situation zu begegnen. Inzwischen unterrichten 98 Personen aus der Ukraine an den NRW-Schulen.