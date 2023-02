Klinikchefin im umkämpften Cherson „Der Krieg hat uns zusammenwachsen lassen“

So sieht das Büro einer Klinikchefin in der Frontstadt Cherson aus. Das „städtische klinische Krankenhaus benannt nach Ye. Karabelesh“ hat einen sperrigen Namen und in seiner Geschichte zwei Weltkriege überstanden. Das stolze Hauptgebäude aus dem Jahr 1914 steht an der schnurgeraden Hauptmagistrale der Stadt, die direkt zum Fluss Dnipro führt. Am anderen Ufer ist Niemandsland. Dann kommen schon die russischen Stellungen. Die Panzer, Grad-Raketenwerfer und Haubitzen der Invasionsarmee, deren Geschosse immer wieder in der Stadt einschlagen, stehen nur wenige Kilometer entfernt.