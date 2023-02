Fotos Ein Jahr Ukraine-Krieg – Gedenken auf der ganzen Welt

Ein Mann zeigt ein Schild mit der Aufschrift „Shame on Russia“ neben Passanten vor einem in der Ukraine zerstörten russischen Panzer. Der Panzer T-72 steht auf einem Hänger vor der Botschaft Russlands an der Straße Unter den Linden in Berlin. Diese Aktion soll ein Zeichen des Protests gegen den Krieg Russlands sein und soll die Solidarität mit der Ukraine ausdrücken.