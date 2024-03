Außenminister der Ukraine Kuleba fordert „uneingeschränkte Waffenlieferungen“

„Die Strategie, der Ukraine tröpfchenweise Hilfe zuzuführen, funktioniert nicht mehr“, sagte er am Freitag nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus den baltischen Staaten und Frankreich in Litauens Hauptstadt Vilnius. „Nötig ist eine uneingeschränkte und rechtzeitige Versorgung mit Waffen und Munition aller Art, um sicherzustellen, dass die Ukraine Russland besiegt und der Krieg in Europa nicht übergreift. Wir müssen als neue Realität akzeptieren, dass die Ära des Friedens in Europa vorbei ist“.