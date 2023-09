Russlands Ex-Staatschef Medwedew „Russland wird weitere Gebiete in Ukraine annektieren“

Russlands ehemaliger Staatschef Dmitri Medwedew hat ein Jahr nach der Annexion von vier Regionen in der Ukraine die Einnahme weiterer Gebiete im Nachbarland als Ziel ausgegeben. „Die militärische Spezialoperation wird bis zur vollständigen Zerstörung des Nazi-Regimes in Kiew fortgesetzt“, schrieb Medwedew am Samstag im Onlinedienst Telegram.